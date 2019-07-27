تضرب زوجها بـ"لابتوب" بسبب غيرتها عليه

المصدر: موقع الامارات اليوم

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي يظهر لحظة ضرب امرأة لزوجها وهما على متن طائرة كانت في طريقها للإقلاع من ميامي إلى لوس أنجلوس.

وتوضح اللقطات المرأة التي لم تتمكن من السيطرة على نفسها بعد أن شكت للحظة أنه ينظر إلى امرأة أخرى داخل طائرة، فانهالت عليه بالضرب باستخدام "لابتوب".

وفشلت مضيفتان تعملان في الطائرة في احتواء الخلاف الذي صاحبه سب وجهتها المرأة للرجل، وسط حالة ذعر انتابت الركاب.

وبينما كان يحاول الرجل الفرار بعيدا، لحقت به زوجته ووجهت له ضربة قوية بواسطة "اللابتوب".

وكلف الخلاف الحاد السيدة وزوجها الطرد من الرحلة بعد استدعاء رجال الأمن، فيما حذرها الطيار من أنها ستواجه عقوبة قاسية في الخارج بسبب الفوضى التي أحدثتها، لكنها لم تبد آبهة بذلك.