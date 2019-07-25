دراسة: الشتائم مفيدة لتنفيس الغضب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أن الشتائم التي يتم إطلاقها أثناء الغضب قد تخفف من مستويات العصبية، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وبينت الدراسة أن التنفيس عن الغضب بهذه الطريقة، يجعل الألم الذي أدى إلى الغضب محمولا بشكل اكبر، من خلال التنفيس عن الاحتقان والتعبير بصوت عال عما يزعجنا.

وبحث الخبراء إمكانية الاستعاضة عن الشتائم المستخدمة في اللغة الانكليزية الحالية، بكلمات أخرى تكون مقبولة أكثر اجتماعيا، وبالتالي تعميم التجربة على اللغات الأخرى.

حيث تمت دعوة المتطوعين لاختبار الكلمات الجديدة، جنبا إلى جنب مع الشتائم تقليدية، إلا أن النتائج لم تكن نفسها لدى المشتركين، ولم تحمل الكلمات البديلة نفس التأثير.

ويرجع الباحثون تلك العلاقة لأن الكلمات تم ربطها بمواقف وظروف من الضغط والغضب منذ الصغر.

ووجدت الدراسة أن هذه المشاعر القوية لا يمكن تقليدها بكلمات "الشتائم" البديلة.