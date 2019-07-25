أرباح تفوق المليون دولار للمنشور الواحد.. قائمة بالمشاهير الأكثر تحقيقاً للأرباح من "انستغرام"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف تقرير "هاربر اتش كيو" عن قائمة نجوم انستغرام الأكثر تحقيقا للأرباح من المنصة مقابل المنشورات الإعلانية التي يضعونها، وذلك بناء على مستوى التفاعل وعدد المنشورات والمتابعين.

وللسنة الثانية على التوالي، تصدرت كايلي جينر، والتي لقبت بأصغر بليونيرة من فوربس، قائمة مشاهير انستغرام الأعلى من حيث الأرباح، بـ مليون و266 ألف دولار مقابل المنشور الواحد.

في المرتبة الثانية: المغنية أريانا غراندي، 966 ألف دولار - 159 مليون متابع.

في المرتبة الثالثة: اللاعب كريستيانو رونالدو، 975 ألف دولار - 176 مليون متابع.

في المرتبة الرابعة: نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان، 910 ألف دولار - 144 مليون متابع.

في المرتبة الخامسة: المغنية سيلينا غوميز - 886 ألف دولار - 122 مليون متابع.

في المرتبة السادسة: الممثل دوين جونسون، 822 ألف دولار - 151 مليون متابع.

في المرتبة السابعة: المغنية بيونسيه، 785 ألف دولار - 130 مليون متابع.

في المرتبة الثامنة: المغنية تيلور سويفت، 748 ألف دولار - 119 مليون متابع.

في المرتبة التاسعة: اللاعب نيمار دا سيلفا، 722 ألف دولار - 123 مليون متابع.

في المرتبة العاشرة: جاستين بيبر، 722 الف دولار - 115 مليون متابع.