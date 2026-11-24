تصدّرت دولة الإمارات الدول العربية في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، وجاءت في المرتبة الـ26 عالمياً من بين 195 دولة، مسجلةً 60.4 نقطة. كما حلّت في المرتبة الـ26 ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل من أصل 65 دولة. وأشار التقرير إلى أداء الإمارات الريادي في البنية التحتية المعرفية.

وبحسب المؤشر، جاءت سويسرا في المرتبة الاولى عالميا فئ نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2026، مسجلةً 69.8 نقطة، تلتها سنغافورة بـ69 نقطة، ثم السويد بـ68.4 نقطة، لتحتل الدول الثلاث المراكز الأولى عالمياً.

وجاءت الدنمارك في المرتبة الرابعة بـ66 نقطة، فيما حلّت النرويج خامسةً بـ65.9 نقطة. وتُظهر النتائج تقارباً في مستويات الدول الخمس المتقدمة، إذ لم يتجاوز الفارق بين المركز الأول والخامس 3.9 نقاط.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، التي اطلعت ”الإمارات اليوم“ عليها، بلغ عدد سكان الدولة 11 مليوناً و346 ألف نسمة، ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 766 مليار دولار، فيما سجل مؤشر التنمية البشرية 0.94.

وفي التعليم قبل الجامعي، حققت الإمارات 68.5 نقطة، وحلّت في المرتبة الـ28. وسجل محور الوصول والمشاركة 55.8 نقطة، والمرتبة الـ45، فيما بلغ أداء بيئة التعلم 82.8 نقطة، محتلاً المرتبة الأولى، وسجل محور النتائج 67 نقطة، والمرتبة الـ63.

أما التعليم التقني والمهني والتعليم العالي، فحقق 59 نقطة، وجاء في المرتبة الـ22. وبلغت نتيجة الوصول والمشاركة 33.9 نقطة، والمرتبة الـ52، وبيئة التعلم 71 نقطة، والمرتبة الـ54، فيما سجل محور النتائج 72.2 نقطة، والمرتبة العاشرة.

وفي قطاع البحث والتطوير والابتكار، سجلت الدولة 49.2 نقطة، وحلّت في المرتبة الـ36. وبلغت نتيجة البحث والتطوير 42.9 نقطة، والمرتبة الـ34، والابتكار 51.6 نقطة، والمرتبة الـ31، فيما سجل محور التأثير 53.2 نقطة، والمرتبة الـ41.

وسجل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 68.1 نقطة، ليحل في المرتبة الخامسة. وحقق محور الاتصالات 75.4 نقطة، والمرتبة الثانية، فيما بلغ المحتوى 69.6 نقطة، والمرتبة الـ21، والتأثير 59.3 نقطة، والمرتبة الـ16.

وفي محور الاقتصاد، حققت الإمارات 63.5 نقطة، والمرتبة الـ17. وبلغت نتيجة المدخلات 59.9 نقطة، والمرتبة الـ14، والمخرجات 78.1 نقطة، والمرتبة الخامسة، فيما سجل محور التأثير 52.6 نقطة، والمرتبة الـ52.

أما محور البيئة والمجتمع والحوكمة، فسجل 56.2 نقطة، وجاء في المرتبة الـ44. وبلغت نتيجة الأداء البيئي 30.3 نقطة، والمرتبة الـ124، والصمود الاجتماعي 76.6 نقطة، والمرتبة الـ36، فيما سجلت الحوكمة الرشيدة 61.7 نقطة، والمرتبة الـ57.

الإمارات الخامسة عالمياً في الاتصالات.. والمعرفة تدعم تنويع الاقتصاد

أكد التقرير أن تنويع الاقتصاد الإماراتي يرتبط بقدرة الدولة على تحويل استثماراتها في التعليم والتقنية والابتكار إلى مهارات وفرص إنتاجية، بما يعزز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق والاستعداد للتحولات المقبلة.

وأوضح التقرير أن الإمارات، رغم اعتمادها تاريخياً على عائدات النفط والغاز، استثمرت في التعليم والبنية التحتية الرقمية والابتكار والتقنيات المتقدمة، ووسّعت قاعدة أنشطتها في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والسياحة والطيران والفضاء والتقنيات الرقمية، للحد من التعرض لصدمات أسواق الطاقة وتنويع مصادر النمو.

وجاءت الدولة في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بقيمة 68.13، وفي المرتبة السابعة عشرة في المؤشر الفرعي للاقتصاد، بقيمة 63.52. وسجّلت 68.53 في التعليم قبل الجامعي، لتحل في المرتبة 28، و59.01 في التعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي، في المرتبة 22..

وفي البحث والتطوير والابتكار، بلغت قيمة الإمارات 49.25، وجاءت في المرتبة 36، فيما سجّلت في مؤشر البيئة والمجتمع والحوكمة 56.18، لتحل في المرتبة 44. وأشار التقرير إلى أن قوة البنية الرقمية والتعليمية توفر أساساً داعماً لتنمية المهارات، بينما تتطلب الاستفادة منها تعزيز البحث والابتكار، وربطهما باحتياجات الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية.

وشدد التقرير على أن امتلاك المعرفة والقدرات التقنية لا يضمن وحده تحقيق عائد تنموي؛ إذ يتوقف ذلك على قدرة المؤسسات على تحويلها إلى تطبيقات ومنتجات وخدمات، ضمن بيئات تنظيمية وقانونية ومالية وحوكمية فاعلة. كما يسهم دور المؤسسات في تحفيز ريادة الأعمال والاستثمار والابتكار، وتوسيع تداول المعرفة بين المنظمات والقطاعات.

وتتزايد أهمية هذا الربط مع تحولات الاقتصادات نحو الاستدامة، وما تفرضه من نماذج إنتاج أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأقل أثراً في البيئة. ولفت التقرير إلى أن جودة الحوكمة والفاعلية المؤسسية والظروف المجتمعية تؤثر في كيفية تحويل القدرات إلى نتائج اقتصادية، وفي مدى قدرة الاقتصادات على مواكبة التحولات.

وحذّر من أن اتساع الفجوة بين الاستثمار في المعرفة ومخرجات التنمية قد يحد من أثر الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي والبنية الرقمية؛ فالمهارات التي لا تجد فرصاً مناسبة، والبحوث التي لا ترتبط بالصناعة، والتقنيات التي لا تصاحبها قدرات كافية لا تتحول تلقائياً إلى قيمة اقتصادية أو فرص عمل.

وأكد أهمية توسيع فرص الوصول إلى التعليم الجيد والتقنيات الرقمية والفرص الاقتصادية، إذ قد تحول الفجوات في هذه المجالات دون مشاركة فئات من السكان في الابتكار والنشاط الإنتاجي. وخلص التقرير إلى أن تنمية المعرفة تتطلب بناء القدرات، ودمجها في المؤسسات وأنظمة الإنتاج، وتحديثها باستمرار، بما يفتح المجال أمام نمو أكثر تنوعاً واستدامة.