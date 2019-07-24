تناول المشروبات الساخنة يخفض حرارة الجسم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نظرت دراسة أجرتها جامعة أوتوا الكندية في تأثير تناول المشروبات الساخنة على أجسامنا، ووجدت أن تناول المشروبات الساخنة يؤدي إلى خفض كمية الحرارة المخزنة داخل الجسم، حيث تؤدي المشروبات الساخنة إلى التعرق، الذي يساعد على خفض حرارة الجسم عند طرحه وتبخره في الجو، على أن تكون البيئة الخارجية تسمح بتبخر العرق، وفقا لما ورد في موقع "ميرور" البريطاني.

ويعد التعرق من وظائف الجسم الأساسية للحفاظ على برودة اجسامنا، حيث يساعد في خفض الحرارة الداخلية عن طريق تحويل الماء من سائل يطرحه الجسم إلى بخار.

وشدد القائمون على الدراسة على أن المشروبات الساخنة لا تعمل بنفس الآلية في الاجواء الرطبة التي لا تساعد على تبخر العرق، كما تمنع طبقات الملابس السميكة عملية التبخر.