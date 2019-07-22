مغردون ينعون صابرين بورشيد على "تويتر".. ووالدها: "ماتت صابرين لله ما أعطى وما أخذ"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

نعى مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، التي توفيت اليوم عن عمر يناهز 34 عاما، واطلقوا وسما باسمها اجتاح الموقع.

وكان والد الفنانة صابرين بو رشيد أعلن، في وقت سابق من اليوم، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة ابنته بعد صراع مرير مع المرض، حيث كتب قائلاً: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، ماتت صابرين.. عظم الله أجركم".

وشكل نبأ وفاة صابرين صدمة عند متابعيها ومحبيها، فنعوها في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر المغردون عن حزنهم الشديد لسماعهم بنبأ وفاة صابرين مشيرين إلى أنها "كسرت قلوبهم"، فقالت إحدى المغردات: "الله يعيذنا من فواجع الاقدار ، هذا وحنا مانعرفها معرفه شخصيه انكسرت قلوبنا عليها الله يرحمهها يارب ويغفر لها ، يارب لاتفجعنا بغالي".

كما دعا مغردون لصابرين بالرحمة والمغفرة، فقال أحدهم: "الله يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا باالله العلي العظيم اللهم بدلها دار خير من دارها واهل خير من اهلها وسكنها فسيح جناتك".

من جانبهم عبر مغردون عن حبهم لصابرين، مشيرين إلى أنها فنانة متواضعة ومحبوبة من الجميع، فقالت أحدهم: "من اكثر الممثلات الي احبهم وايد.. شفتها مره في مطعم باالبحرين وااااايد تجننن وبشوشه وطيووبه".

فيما دعا مغردون لأهل صابرين بأن ينزل عليهم الصبر والسلوان في ما أصابهم، فقال أحد المغردين: "اللهم ارحمها وصبر قلب امها وابوها واختها يا رب وأنزل عليهم الصبر والسلوان.. وانا الى الله وانا اليه راجعوان".