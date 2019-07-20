جدل حول مستقبل جاريث بيل مع ريال مدريد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لا زال مستقبل نجم ريال مدريد، جاريث بيل غير محسوم للموسم الكروي الجديد، بعد أن رشحت معلومات عن استعداد الفريق الملكي للاستغناء عن خدماته قبل نهاية عقده في عام 2022.

وضمن تصريحات عدة حول الموضوع، قال المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، نيكو كوفاتش إنه يستبعد تحرك النادي البافاري لمحاولة ضم جاريث بيل.

بينما جاء على لسان المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان بشأن مستقبل بيل "سنرى ما سيحدث".

هذا الجدل يأتي قبل المباراة الودية المرتقبة بين بايرن ميونخ وريال مدريد، في الولايات المتحدة، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

ولدى سؤال المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، كوفاتش، عما إذا كان بيل (30 عاماً) ضمن خطط بايرن ميونخ للموسم الجديد، أجاب صراحة "لا".

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال كوفاتش إنه يرى بيل لاعباً جيداً، لكنه في الوقت نفسه يرى أن هناك العديد من اللاعبين الجيدين الآخرين.

ومن المفترض أن يستمر عقد بيل مع ريال مدريد حتى عام 2022، لكن يبدو أن مشواره مع الملكي بات قريباً من نهايته، حيث ينتظر الريال تلقي العرض المناسب للاستغناء عن خدماته.

ويسعى بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه بعد رحيل فرانك ريبيري وآريين روبن عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه بيل خارج خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.