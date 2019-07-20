ضبط مصنع ينتج "فيراري" مزورة

المصدر: موقع الامارات اليوم



أغلقت الشرطة المدنية في مدينة إيتاجاي البرازيلية مصنعا سريا ينتج سيارات مزورة من نوع فيراري ولامبورغيني الإيطالية، وذلك كما ذكرت صحيفة "موتور وان".

وأضافت الصحيفة أن المصنع كان ينتج هذه السيارات حسب الطلب، وكانت تباع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واكتشفت الشرطة 8 سيارات جاهزة للتسويق أثناء ماداهمتها للمصنع.

وكانت قيمة هذه السيارات التي تم بيعها تتراوح بين 180،000 و 250،000 ريال برازيلي بما يعادل "47774 دولار و 66.353 دولار".

وقد بدأت التحقيقات في هذه القضية في الربيع بعد أن قدم ممثلو فيراري ولامبورغيني شكوى حول النسخ غير القانونية لمنتجات الشركتين.