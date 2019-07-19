العثور على رسالة ألقيت في المحيط الهندي قبل 50 عاماً

المصدر: موقع الامارات اليوم

عثرت طفلة الأسبوع الماضي على شاطئ في جنوب أستراليا، على رسالة تعارف خطية كتبها صاحبها قبل 50 عاماً ثم ألقاها في زجاجة وسط المحيط الهندي، أملا في العثور على صديق للمراسلة.

وألقى بول غاليمور وهو أسترالي من أصل بريطاني، الرسالة في المحيط حين كان في الثالثة عشرة من عمره، خلال رحلة بين بريطانيا وأستراليا، كما ذكرت "إي بي سي".

وأضافت الصحيفة أن غاليمور لم يعرف حتى الآن أن رسالته تم العثور عليها لأنه مسافر في الوقت الحالي على متن باخرة سياحية ضخمة في بحر البلطيق.

وتقول عائلة صاحب الرسالة إنها فوجئت كثيرا، وأكدت أنها تعرفت بالفعل على خط اليد، حتى وإن كان مكتوبا قبل نصف قرن.

وكتب غاليمور الرسالة، وقتها، حتى يعثر على صديق للمراسلة، وأشار إلى عنوان البيت الذي سيقطن به في المنطقة الغربية من أستراليا.