بالصور.. ريهام سعيد رغم مرضها تهاجم "العسيلي" اتعلم من تامر حسني!

المصدر: مروه سليم - دبي

سادت حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الأسلوب الذي تعمده المطرب المصري محمود العسيلي حيث أقدم على احراج أحد معجبيه أثناء احدى حفلاته العامة التي أقيمت الأول من أمس في احدى القاعات بالقاهرة.

وانتشر مقطع مصور للفنان المصري وهو يوبخ شاباً من جمهوره كان يرغب في التقاط صورة تذكارية معه، حيث قال له الأول بنبرة حادة "حضرتك معاك واسطة أو حاجة جامدة جداً مثلا؟!".

وأردف قائلاً "يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم أتصور مع كل الناس دي.. صح ولا أنا غلطان؟!"، قبل أن يدير وجهه ويتابع حفله.

من جانبها شنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد هجوماً حاداً على العسيلي بسبب تصرفه الأخير مع أحد معجبيه خلال حفله، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، صورة مقارنة بين المطرب المصري وصورة أخرى للمطربة الشهيرة أديل التي قبلت يد معجبة في حفلها عام 2017 بأستراليا، معلقة تحت الصورة "كنت دايماً لما بشوفك بنتقدك عشان غرورك الغير مبرر بس دلوقتي كرهتك إلا كسر الخواطر.. النجومية أخلاق".

وأضافت سعيد صورة أخرى للمطرب الشهير تامر حسني وجهتها إلى العسيلي قائلة "يا محمود اتعلم من الأساتذه، أبو الرجولة، الذوق والأخلاق والطيبة.. تامر حسني.. الاستاذ".

في سياق متصل كان الفنان المصري قد تقدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اعتذاراً لجمهوره قائلاً "أعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبأعترف أني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة، وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة.. أنا آسف مرة تانية".

وأكد المطرب في تغريدته أن أي فنان بدون جمهوره لا يساوي شيئاً، وهو صفر على اليسار، كما أنه يعلم أن من تواضع لله رفعه.

وحاول العسيلي تبرير ماحدث منه تجاه أحد معجبيه أثناء الحفل موضحاً "أنه حاول إخبار هذا الشاب أنه لا يستطيع التقاط صورة بصحبته، لأن الجميع سيرغب في التقاط صورة.