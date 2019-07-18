شرطة أبوظبي: 4367 مخالفة تجاوز للإشارة الحمراء في 6 شهور

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بلغ عدد مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية، بعد تغيرها إلى اللون الأحمر، في إمارة أبوظبي، من قبل المركبات، نحو 4 آلاف و367 مخالفة، فيما وقع 52 حادث على تقاطعات الإشارات الضوئية، نتج عنها 6 وفيات و54 إصابة بين البليغة والمتوسطة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجرى رصد مخالفات تجاوز الإشارة من خلال كاميرات الرقابة على التقاطعات، والتي ترجع إلى عدم انتباه السائقين، والانشغال عن الطريق، وزيادة السرعة لإدراك الإشارة الخضراء.

وأشارت شرطة أبوظبي إلى مواصلة جهودها في تقييم السلوكيات الخطرة لبعض السائقين، وتوعيتهم بمخاطر تجاوز الإشارة، وتوفير أقصى درجات السلامة المرورية، حاثة إياهم على الانتباه، وخفض السرعة عند التقاطعات، ليتمكنوا من السيطرة على مركباتهم، وإيقافها عند تغير لون الإشارة الضوئية.

وأكدت عدم التهاون في تطبيق القانون والمخالفات التي نص عليها القرار الوزاري رقم 178 لعام 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري (مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة غرامة 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، ومخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للشاحنات غرامة 3000 درهم ووقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة للمركبات الثقيلة).

وأوضحت أن المخالفات التي يتم رصدها من خلال كاميرات الرقابة على التقاطعات تشمل قطع الإشارة الضوئية الحمراء، وتصوير المركبات العابرة للتقاطع بسرعات زائدة، سواء كان العبور أثناء زمن الإشارة الخضراء أو غيره، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، ووقوف المركبات على خطوط عبور المشاة عند التقاطعات.