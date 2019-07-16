تغييرات جديدة في "تويتر".. ومستخدمون: تصميم قبيح يفتقر لأهم ميزة منتظرة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أطلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحديثا جديديا جذريا على التطبيق شمل التصميم والميزات، ويعد الأول من سبع سنوات، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وشمل التحديث الجديد إضافة زر علامة التبويب "استكشاف"، والتي كانت متوفرة سابقا فقط على التطبيق، إلى إصدار سطح المكتب، مما يتيح للمستخدمين العثور على مقاطع الفيديو الحية واللحظات بسهولة أكبر.

بالإضافة لخيارين للتصفح المخفي، وطريقة أسهل للتبديل بين الحسابات المستخدمة.

من جهة أخرى، أشار مستخدمون إلى أن التحديث المنتظر جاء على غير المأمول، حيث أبدى كثيرون عدم إعجابهم بشكل التصميم.

فيما قال آخرون أن التصميم جاء بميزات جديدة محدودة إلا أنه يفتقد لأهم خاصية منتظرة وهي إمكانية إجراء التعديلات على التغريدة بعد نشرها على عكس ما توقع البعض.