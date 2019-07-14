إخلاء طائرة متجهة لفلوريدا بسبب صورة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أخلت سلطات مطار نيوارك طائرة "جيت بلو" متجهة من نيوجيرسي إلى فلوريدا، من جميع الركاب وكافة افراد الطاقم، بعد ان استقبل بعض الركاب صورة لحزام ناسف على أجهزة "آي فون" عن طريق خاصية "AIPDROP" والتي تسمح بإرسال مقاطع الصور والفيديو بين مستخدمي أجهزة "آي فون" وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وكان من المقرر أن تقلع الرحلة في الساعة 7.30صباحا، إلا أن الصورة وصلت للركاب واثنين من طاقم عمل المضيفين في الطائرة الذين قاموا بدورهم بإخبار كابتن الطائرة بالأمر، حيث قام بإعلام سلطات بالمطار على الفور.

وتم إخلاء الطائرة من الركاب البالغ عددهم 150 والذين تم تفتيشهم بحثا عن أي دلائل على وجود حزام ناسف، كما فحصت الحقائب بالكلاب المتعقبة للمتفجرات.

وأقلعت الرحلة مجددا بعد تفتيشها، عند الساعة 11.27 صباحا.