89 عاماً على انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

يصادف اليوم الذكرى التاسعة والثمانين على انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم، حيث تمت الاستضافة في الأوروغواي في الفترة من 13 إلى 30 يوليو.

وتم اختيار الأوروغواي للاستضافة من قِبل الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد انعقاد مؤتمر بشأنها في برشلونة 18 مايو 1929، حيث أن الأوروغواي ستحتفل بالذكرى المئوية لاستقلالها، إلا أن هذا القرار لم يلق استحسان بعض الدول، وتحديداً الأوروبية منها، حيث كانت القارة العجوز تتخبط آنذاك في أزمة مالية خانقة. كما أن المشاركة في كأس عالمية تقام خارج الحدود الأوروبية كانت تحتم على المنتخبات المشاركة تكبد مشقة السفر لفترة طويلة قبل الوصول إلى مونتيفيديو، حيث كان ذلك يعني أن الأندية الأوروبية ستحرم من خدمات أبرز لاعبيها لفترة طويلة.

دُعيت جميع المنتخبات المنتسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة بالبطولة، ككل، حيث شاركت 13 دولة في البطولة الأولى، سبع منها من أميركا الجنوبية، وأربع من أوروبا، واثنتين من أميركا الشمالية.

وكان تنظيم كأس العالم مختلفاً عما هو عليه الآن، إذ لم يكن يجرى آنذاك من خلال نظام التصفيات، وقد حضرت كل المنتخبات الثلاثة عشر عن طريق الدعوة، ولم يتم سحب قرعة النهائيات إلا بعد وصول جميع الفرق المشاركة إلى أوروغواي.

وقدّمت المنتخبات المشاركة عروضاً فنية لافتة، كما شهدت المباراة الافتتاحية حادثة طريفة عندما أطلق الحكم صافرته النهائية قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي. وبعد احتجاجات قوية عاد الحكم ليطالب اللاعبين بالعودة إلى أرض الملعب، علماً أن بعضهم كان ساعتها يغتسل بعد المباراة.

وجمعت المباراة الإفتتاحية منتخب فرنسا بنظيره المكسيكي، حيث انتهت بفوز مستحق للأول بنتيجة 4-1، فيما أوقعت المباراة النهائية أصحاب الأرض أمام جيرانهم من الأرجنتينيين. وبعد تخلف منتخب أوروجواي 1-2 مع انتهاء الشوط الأول، نجح الفريق المضيف في العودة من بعيد ليحول تأخره في النتيجة إلى فوز 4-2 ويحرز بالتالي لقب الكأس التي صممها النحات الفرنسي "أبيل لافلور".

ولم تتوقف الإحتفالات في مونتيفيدو لأيام عدة، لدرجة أعلنت معها سلطات البلاد اليوم التالي من المباراة، الموافق ليوم 31 يوليو، عيداً وطنياً.

وكان فوز أوروغواي بلقب الدورة الأولى بمثابة انطلاقة حقيقية لأسطورة كأس العالم FIFA، إذ أُعلن رسمياً عن بداية الطابع الكوني لرياضة كرة القدم وانتشارها الواسع في مختلف أرجاء العالم.

فكرة إقامة كأس العالم:

أبصرت كرة القدم النور رسمياً بإنشاء FIFA عام 1904، إلا أنها لم تمارس بطريقة رسمية في بطولة كبرى إلا اعتباراً من عام 1924 خلال دورة الألعاب الأولمبية التي أٌقيمت في العاصمة الفرنسية باريس. ففي هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، التي تقام مرة كل أربع سنوات، شاركت وللمرة الأولى منتخبات من مختلف القارات للتنافس على اللقب.

وحققّت الدورة الأوليمبية نجاحاً منقطع النظير خصوصاً في المباراة النهائية التي جمعت أوروجواي وسويسرا وانتهت لمصلحة ممثل أميركا الجنوبية بحضور 50 ألف متفرج.

لكن في النسخة التالية التي أقيمت في أمستردام عام 1928، أعلنت عدة دول عزوفها عن المشاركة، فبدا لزاماً استحداث بطولة خاصة بكرة القدم خصوصاً في ظل نمو الكرة الإحترافية.

وفي 26 مايو عام 1928، أقر كونجرس FIFA المنعقد بأمستردام إقامة أول دورة عالمية عام 1930، حيث تمّ على الإتفاق على فتح باب المشاركة أمام جميع الإتحادات المنضوية تحت لواء FIFA. وفي 18 مايو عام 1929، أقر مؤتمر FIFA في مدينة برشلونة الأسبانية منح شرف استضافة النسخة الأولى من كأس العالم FIFA إلى دولة أوروغواي.