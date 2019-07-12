رجل يعيش 60 عاماً بنصف دماغ فقط!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اكتشف أطباء في موسكو أن رجلا يبلغ من العمر 60 عاما، يعيش بنصف دماغ فقط وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقال أطباء أن الأشعة المقطعية التي أجريت للرجل بعد إسعافه نتيجة إصابته بجلطة في المخ أظهرت حفرة سوداء في الجزء الأيسر من دماغه.

ونشأ الرجل دون مشاكل صحية، في حين أن بعض الحالات النادرة تسبب فيها الأجزاء المفقودة من الدماغ إعاقة شديدة وموتا في سن مبكرة، لكن حالة هذا الرجل "فريدة جدا"، على حد قول الأطباء.

ورجح الاطباء أن يكون العيب الخلقي قد تطور عندما كان الرجل جنينا في بطن أمه، ولن تستطع التكنولوجيا ان تكشف حالته في ذلك الوقت.

كما أن نصف الكرة الأيمن الباقي من الدماغ قام طوال حياته بجميع وظائف المخ.