بالفيديو.. إصابة العشرات على متن طائرة بسبب "اضطرابات مفاجئة"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أصيب عشرات الأشخاص من الأطفال والمسنين، بإصابات وجروح في الرقبة والظهر، على متن طائرة تابعة لشركة طيران كندا متجهة إلى أستراليا وتحمل 269 راكبا، و15 من أفراد الطاقم، بعد أن واجهت الطائرة اضطرابات غير متوقعة ، مما اضطرها إلى الهبوط في هاواي.

وواجهت الرحلة من فانكوفر إلى سيدني "اضطرابات غير متوقعة ومفاجئة" بعد ساعتين تقريبا من هاواي وتحولت إلى هونولولو، وفقا للمتحدثة باسم شركة طيران كندا، أنجيلا ماه ، وفقا لما جاء في موقع "ذا غارديان".

وقال ماه: "تشير المعلومات الحالية إلى وجود حوالي 35 شخصا يعانون من إصابات طفيفة"، وقال مستجيبو الطوارئ إن تسعة أصيبوا بجروح خطيرة.

وأبلغ الركاب المراسلين أن الاضطراب ألقى بالناس في الهواء، وأصاب بعضهم السقف."

من جهتها قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إن الاضطراب وقع على ارتفاع 36000 قدم (10،973 متر) ، على بعد حوالي 1000 كيلومتر جنوب غرب هونولولو.