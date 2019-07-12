قوانين جديدة يفرضها "حقل انستغرام" الأشهر عند زيارته

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أطلق مالك حقل "مايفيلد" للخزامى في بانستيد ببريطانيا، والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي لالتقاط الصور والقيام بالنزهات العائلية فيه، مقابل رسوم زهيدة تقترب من 3 جنيه استرليني في اليوم، نداء استغاثة لزواره بعد الكم الهائل من الحشود التي تأتي من كل بقاع العالم لالتقاط الصور الانستغرامية.

وأصدر بيانا للزوار يدعوهم فيه لتجنب حجز موعد للزيارة في عطلات نهاية الأسبوع نتيجة الازدحام الذي نتج عنه ازدحام في الحقل وفي مواقف السيارات وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

كما منعت النزهات العائلية في الحقل نتيجة تفاقم مشكلة القمامة المهملة، الأمر الذي أدى إلى حظرها مع توفير مقهى يقدم الطعام والشراب للراغبين بذلك.

ويتطلع مالك المزرعة لحماية حقول الخزامى، حيث حظر قطفها أو اللعب بها، ويمكن للراغبين بشراء تذكارات أو هدايا شراء عناقيد الخزامى من متجر المزرعة.

ويدرس مالك الحقل فرض رسوم خاصة للمصورين الاحترافيين.