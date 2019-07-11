سيدة تنقل أطفالها ببركة سباحة على سطح سيارتها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اعتقلت السلطات في ديكسون إلينوي، سيدة تبلغ من العمر 49 عاما، قادت سيرتها بتهور، حيث رصدت عدسات سكان الحي المرأة أثناء قيادتها لسيارتها مع بركة سباحة قابلة للنفخ تم ربطها بالسقف، معرضة حياة أطفالها للخطر بعد أن أدركوا أن طفليها يجلسان بقلب البركة.

وأوقفت الشرطة السيدة بتهمتي تعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر والقيادة بتهور وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ونقلت السيدة إلى قسم شرطة ديكسون وتم الإفراج عنها بعد توثيق الواقعة على أن يستمر التحقيق فيها.

وادعت السيدة أن الأطفال كانوا داخل السيارة أثناء قيادتها، فيما صرح شهود عيان أنها نقلتهما للداخل في طريق العودة فقط.