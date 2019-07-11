انتقادات لاذعة تطال صورة ميغان ماركل وطفلها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعرضت دوقة ساكسيس لحملة انتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت صورة حديثة لها ولرضيعها حديث الولادة آرتشي، تظهر فيها ماركل غير متحكمة بوضعية حملها لطفلها وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل".

وحضرت ماركل 37 عاما، وكيت ميدلتون مع أطفالهما لحضور فعالية "كينغ باور رويال بولو الخيري"، حيث ظهر "آرتشي" على وشك السقوط.

وعلق مستخدمو تويتر أن ميغان لم تهتم بملابسه ايضا، حيث يظهر آرتشي بدون قبعة أو جوارب.

كما شكك معلقون بقدرتها على القيام بدورها الأمومي الجديد، وقال بعضهم أنه من الواضح أن ماركل ليست من يقوم بالاعتناء بالطفل، فهي غير قادرة على حمله بطريقة صحيحة .