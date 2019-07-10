"تويتر" يجري تعديلات على سياسته للحد من الكراهية.. تعرف إليها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة "تويتر" أنها تحرص على محاربة خطاب الكراهية بشتى أشكاله، وبالتحديد الذي يستهدف المجموعات الدينية وتعمل على الحد منه.

وبناء على ذلك أدخل التطبيق تعديلات على سياسة استخدامه، حيث سيقوم بحذف المنشور، من خلال تطوير نظام لتقييم التغريدات التي تم الإبلاغ عن انها تحوي على خطاب كراهية أو عنف ضد أي ديانة، وخصوصا تلك التي تحط من كرامة الإنسان.

ولن يقوم "تويتر" بحذف أو إيقاف الحساب، وإنما الاكتفاء بحذف المنشور.

ولم تعلن الشركة موعد تطبيق التعديل الجديد، وكيفية عمله، إلا أنها عدته خطوة تكميلية لسياستها التي أطلقتها العام الماضي للحد من الإساءة الإلكترونية لكرامة الإنسان، حيث استجاب 8 آلاف مشترك من 30 دولة فيها.