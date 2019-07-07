صورة تكشف احتيال شرطية.. وتكبدها خسارة عملها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تواجه سيدة تعمل كشرطية في نوتنجهامشاير البريطانية، خطر خسارة وظيفتها بعد أن كشفت المحكمة حيلة حاولت من خلالها المطالبة بتعويض من وكالة سفر، مدعية تسممها أثناء قضائها إجازة في مصر نظمتها الشركة.

وأشارت "كاتي مايلز" إلى أنها لم تستطع السيرة واضطر زوجها لدفعها على كرسي متحرك عبر المطار في رحلة العودة، بسبب الوعكة الصحية مطالبة وكالة السفر بدفع تعويض وعندما رفضت الشركة، أحالت ذلك إلى المحكمة مقابل 360 جنيه إسترليني.

إلا ان صورة للسيدة مايلز وهي تقود جملا، كشفت كذبتها، بعد أن طلب القاضي تقديم أدلة تدعم صحة ادعائها بالمرض من هاتفها.

حيث بينت الصورة انها كانت تتمتع بصحة جيدة في صورة لها وهي على ظهر جمل، فيما أظهرت صور أخرى أنها كانت تستمتع بإجازة تضمنت أنشطة مختلفة كرحلة في القارب وحفل شواء وليست مريضة كما ادعت.

وأعلن رئيس شرطة نوتنجهامشاير، أن القسم حريص على مواجهة عمليات الاحتيال، حيث يتمتع العاملون فيه بالنزاهة والأمانة، كما سيتم التنسيق مع المحكمة للتحري واتخاذ الإجراء اللازم حتى ولو كلف الأمر فصلها من عملها.