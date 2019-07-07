سيدة تعتدي على موظفي المطار لأنها تأخرت عن رحلتها في كولومبيا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اعتدت سيدة على طاقم عمل في مطار ماريا كوردوفا الواقع بالقرب من العاصمة الكولومبية ميديلين، وقامت بتكسير أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، بعد أن أقلعت الطائرة التي كان من المفترض أن تكون على متنها، إلا أنها تأخرت نصف ساعة عن موعد إقلاع الطائرة وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجهت السيدة الشتائم لطاقم المطار وحاولت اقتحام مكاتبهم بقصد تخريبها فيما وثق الموظفون الحادثة من خلال الصور والفيديوهات.

واعتقلت سلطات المطار السيدة، فيما اشار مصدر مسؤول إلى أن السيدة كانت تحت تاثير المشروبات الكحولية.