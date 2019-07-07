جوزيه مورينيو يوضح أسباب خروج مصر من "أمم أفريقيا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدم المدرب البرتغالي الشهير جوزية مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشيستر يونايند الإنجليزي، تحليلاً كاملاً لأسباب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة أمم أفريقيا أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

وقال مورينيو إن تنظيم المنتخب المصري داخل الملعب سبب الخسارة من جنوب أفريقيا، ووداع بطولة الأمم.

وأوضح مورينيو، خلال مقابلة متلفزة معه أمس، بأن المنتخب المصري شهد تنظيماً سيئاً جداً داخل الملعب، بينما ظهر منتخب جنوب أفريقيا بصورة منظمة للغاية، وأثبت أنه يملك مدرباً جيداً".

وحلل مورينيو الأخطاء التي وقع فيها المنتخب المصري بالقول: "خطوط المنتخب المصري خلال المباراة كانت غير مترابطة، خاصة خطي الدفاع ووسط الملعب، وأعتقد أن الخسارة كانت مستحقة، ومتوقعة طيلة مجريات المباراة.. لقد لعب منتخب جنوب أفريقيا بشكل جميل".

وبحسب مورينيو فقد قدم دفاع المنتخب المصري العديد من الفرص لمنتخب "الأولاد" من خلال تركه لمساحات فارغة بشكل كبير خلف صفوفه، وفي وسط ميدانه، وهو أمر يسمح للمنتخب المنافس أن يخترق ويسجل الأهداف بسهولة".