عارضة أزياء تقتل ابنتيها لأنهما تعرقلان أسلوب حياتها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أقدمت عارضة أزياء، 22 عاما، على قتل ابنتيها بفارق 3 أسابيع بين ابنتها الأولى البالغة من العمر 3 سنوات، والأصغر سنا وتبلع من العمر سنة و5 اشهر، لانهما تعرقلان أسلوب حياتها.

واستمعت المحكمة لأقوال الشهود، حيث صرح صديق مقرب منها انها كانت تفعل ما بوسعها للتخلص من ابنتيها، كما لم تظهر حزنا أو تعلقا بعد إعلان خبر وفاتهما، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

كما وجدت المحكمة ادلة على قيامها بعمليات بحث على الإنترنت تتعلق بمسببات وفيات الأطفال في اليوم الذي سبق أول جريمة أقدمت عليها.

ولم يجد الأطباء أي مبرر لوفاة الطفلتين لأسباب طبيعية، وإنما لاسباب تتعلق بعملية التنفس ما يرجح موتهما خنقا.