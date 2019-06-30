حالة طبية نادرة تتسبب بفقدان سيدة لأظافرها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعاني سيدة في بريطانيا، من حالة طبية نادرة بأظافر يديها وقدميها ما يؤدي إلى سقوطها دون سبب، ولم يستطع الاطباء تشخيص حالتها أو إيجاد الدواء المناسب لها، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتعود تفاصيل القصة إلى ملاحظتها انفصال أظافرها شيئا فشيئا عن اللحم الأمر الذي دفعها لمراجعة طبيب عام، وقام بدوره بأخذ عينة منها للاختبار ولم تظهر النتائج شيئا مريبا.

كما زارت طبيب جلدية، قام بدوره بأخذ خزعة من المنطقة التي تتوضع تحت الأظافر مباشرة لفحصها، إلا ان النتائج جاءت غير حاسمة بخصوص حالتها الطبية.

ووصفت السيدة معناتها بالكابوس الذي منعها من الحصول على وظيفة أو الخروج من المنزل نتيجة الأسئلة المتكررة التي تعرضت لها بشأن حالتها الطبية التي بقيت لغزا لم يستطع الأطباء حله.