واتس أب يختبر ميزة جديدة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بدأ تطبيق "واتس أب" للتراسل الفوري باختبار ميزة جديدة وذلك كما ذكر موقع "ذا فيرج" المتخصص بالأخبار التقنية.

وأضاف الموقع أن تطبيق التراسل الفوري يختبر حاليا هذه الميزة بعدما جرى طلبها من جانب عدد كبير من المستخدمين.

وتمكن الميزة الجديدة المستخدمين من مشاركة منشورات "الحالة" على واتس أب مع تطبيقات اجتماعية أخرى، مثل فيس بوك أو إنستغرام أو جي ميل.

وأظهرت الصورة التي نشرها "ذا فيرج" الميزة الجدية التي يتم اختبارها والتي لاقت إقبالاً كبيراً عندما أضافها إنستغرام في عام 2017.

وبحسب الصورة فإن الميزة تتيح تحديد من يمكنه مشاهدة الحالة، سواء: العامة، أو الأصدقاء فقط.

وستظل الخدمتان منفصلتان بالرغم من وجود "رابط مباشر" بين فيس بوك وواتس أب، على اعتبار أنهما مملوكان لشركة واحدة.