كيف يعرف "شات جي بي تي" عمر المستخدم إذا كان أقل من 18 عاماً ؟

كشفت شركة OpenAI عن تفاصيل جديدة حول آلية عمل نظام التنبؤ بالعمر في تشات جي بي تي، الذي طورته الشركة لمساعدة روبوت الدردشة على تحديد ما إذا كان الحساب قد يعود إلى شخص يقل عمره عن 18 عامًا.

وكانت "OpenAI" قد بدأت في وقت سابق من العام طرح ميزة التنبؤ بالعمر في تشات جي بي تي، بهدف إضافة طبقة حماية إضافية للمستخدمين القاصرين.

وأوضحت الشركة أن النظام لا يحل محل تاريخ الميلاد الذي يقدمه المستخدم عند إنشاء الحساب، وإنما يعمل كآلية أمان إضافية تعتمد على تحليل سلوك الحساب وأنماط استخدامه.

وتعتمد ميزة التنبؤ بالعمر على نموذج ذكاء اصطناعي يقدّر ما إذا كان حساب تشات جي بي تي يعود على الأرجح إلى شخص دون 18 عامًا، بحسب تقرير نشره موقع "gadgets360".

ووفقًا لصفحة الدعم الخاصة بشركة OpenAI، يحلل النظام مجموعة من الإشارات السلوكية والمرتبطة بالحساب، بدلًا من الاعتماد فقط على العمر الذي يصرح به المستخدم عند التسجيل.

وتشمل هذه الإشارات، على سبيل المثال، الموضوعات العامة التي يناقشها المستخدم مع تشات جي بي تي، والأوقات المعتادة التي يستخدم فيها الخدمة، وطريقة وتوقيت استخدام الحساب، وأنماط الاستخدام بمرور الوقت، بالإضافة إلى المدة التي ظل فيها الحساب نشطًا.

وتؤكد "OpenAI" أن هذه العملية لا تستبدل تاريخ الميلاد الذي أدخله المستخدم عند إنشاء الحساب، بل تعمل فقط كطبقة إضافية للتحقق من العمر وتعزيز إجراءات السلامة.

ويمكن لنظام التنبؤ بالعمر تحديد الحسابات التي يُعتقد أنها تعود إلى مستخدمين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، حتى إذا كان صاحب الحساب قد أدخل تاريخ ميلاد يشير إلى أنه بالغ.

وفي حال اكتشاف أن الحساب يعود إلى شخص دون 18 عامًا، يقوم تشات جي بي تي تلقائيًا بتفعيل تجربة ChatGPT for Teens المخصصة للمراهقين.