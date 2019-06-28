"المحترفين" تعلن مواعيد الدوري وكأس الخليج العربي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت لجنة دوري المحترفين مواعيد مباريات مسابقات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكذلك دوري الخليج العربي تحت 21 عاما لموسم 2019-2020 .

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الفنية بممثلي القنوات الرياضية الناقلة للبطولات " أبوظبي ودبي والشارقة " والذي عقد مؤخرا بمقر لجنة دوري المحترفين بأبوظبي .

ترأس الاجتماع عضو المكتب التنفيذي للجنة رئيس اللجنة الفنية عبد الحميد المستكي وحضره عضو اللجنة ناصر عبد الله ومدير إدارة المسابقات والعمليات طه عزت وممثلو القنوات الناقلة وتم خلاله مناقشة المواعيد المقترحة وشرح لمبادئ البرمجة.

وبناء عليه سيبدأ الموسم ببطولة كأس الخليج العربي حيث تقام الجولة الأولى يومي 22 و23 أغسطس 2019 ثم الجولة الثانية يومي 30 و31 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة الثالثة يومي 6 و7 سبتمبر 2019، وتختتم مرحلة المجموعات من مسابقة كأس الخليج العربي بإقامة الجولة السابعة يومي 16 و17 يناير 2020 .

أما بطولة دوري الخليج العربي، فسوف تنطلق في 19 سبتمبر 2019، بإقامة الجولة الأولى على مدار يومين، وتفتتح البطولة بلقاء حتا وشباب الأهلي في تمام الساعة 6:45 مساء، ويحل الظفرة ضيفا على الجزيرة في التوقيت نفسه، فيما يختتم اليوم الأول بمباراتين في 9:15 مساء، تجمع الأولى بني ياس وعجمان، ويلتقي في الثانية فريقا الشارقة وخورفكان.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى مساء الجمعة 20 سبتمبر بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الأولى العين واتحاد كلباء في تمام الساعة 6:45 مساء، وفي نفس التوقيت، يستضيف استاد نادي الفجيرة المباراة الثانية بين فريقي الوحدة والفجيرة، وتختتم الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بديربي دبي بين فريقي النصر والوصل في التاسعة والربع مساء.

جدير بالذكر أن لجنة دوري المحترفين اعتمدت في برمجة المباريات على مبادئ محددة، حيث عملت على إقامة المباريات يومي الخميس الجمعة أربع مباريات يوم الخميس، وثلاث مباريات يوم الجمعة، باستثناء المباريات التي تقام أيام " فيفا "، فتمت برمجتها يومي الجمعة والسبت.

وتجاوبا مع مطالبات الجماهير من خلال الاستبيانات التي طرحتها اللجنة، تقرر إقامة المباريات على توقيتين، بحيث يكون الشوط الأول للمباريات الأولى قبل آذان العشاء مع تثبيت توقيت المباريات في الجولة بناء على طلب القنوات الناقلة بينما يكون التوقيت الثاني للمباريات بعد نهاية المباراة الأولى بنصف ساعة.

وتماشيا مع الدوريات العالمية تم تحديد مباراة الأسبوع على أن تكون دائما في نهاية اليوم الثاني من كل جولة.