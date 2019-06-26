مادة كيماوية في الصابون ومعجون الأسنان تسبب هشاشة العظام لدى النساء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

عثر باحثون على مادة كيماوية في بعض المستحضرات المضادة للبكتيريا، قد تؤدي إلى ترقق العظام لدى النساء، كالصابون ومعجون الأسنان وغسول الفم وأدوات التجميل بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وربطت الدراسة بين المادة الكيماوية "تريكلوسان" المستخدمة على نطاق واسع في هذه المنتجات، والإصابة بهشاشة العظام وسرطان الأمعاء ومقاومة المضادات الحيوية.

وحلل خبراء صينيون بيانات 1848 امرأة، حيث أظهرت النتائج أن النساء اللواتي حملت تحاليل بولهن نسبة مرتفعة من الـ "تريكلوسان"، كن أكثر عرضة لأمراض العظام.

وأصدرت هيئة الغذاء والدواء الاميركية قرارا بمنع استخدام هذه المادة في العديد من المنتجات عام 2016، منها سوائل تعقيم اليدين، فهي ليست قادرة على مكافحة وقتل الجراثيم.