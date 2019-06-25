القهوة تحرق الدهون

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أجريت في جامعة "نوتينغهام" في بريطانيا، أن تناول القهوة يساعد في إنقاص الوزن ومحاربة مرض السكري من النوع 2، حيث تسرع عملية الحرق وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

حيث توصل العملاء إلى أن القهوة تنشط عمل الدهون البنية، وهي خلايا نشطة تقوم بحرق السكر والدهون من الدم لتدفئة الجسم.

وتختلف الدهون البيضاء عن السمراء، حيث تختزن الدهون السمراءن حيث تختزن الدهون السمراء في الجسم من الطعام عندما يتناول الأفراد كمية أكبر من كمية الطاقة التي يستهلكونها.

وأجريت التجربة على 9 أشخاص أصحاء أعمارهم حول الـ27 عاما، وقد امتنعوا عن ممارسة الرياضة أو استهلاك الكافيين أو أي نوع من أنواع الادوية قبل 9 ساعات من الاختبار.