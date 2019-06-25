دب يقتحم منزل أسرة أميركية وينام في خزانة الملابس

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اقتحم دب أسود منزل عائلة في ولاية مونتانا الأميركية، ودخل إلى غرفة غسل الملابس ثم ذهب للنوم في خزانة الملابس.

وبحسب صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية، فقد تلقت الشرطة بلاغاً من عائلة تعيش في مقاطعة ميسولا بولاية مونتانا، تؤكد فيه وجود دب في منزلها، فقامت الشرطة بالتوجه للمنزل في الحال، إلا أنها لم تستطع في البداية فتح باب الغرفة لإخراج الدب، حيث إنه تمكن بطريقة ما من إغلاق الباب من الداخل.

وقالت الشرطة إنها عندما قامت بالطرق على نافذة الغرفة لإيقاظ الدب، سمعوا صوته وهو يتثاءب فاتضح لهم أنه كان يستغرق في نوم عميق.

وأوضح الضباط أنهم تمكنوا بعد ذلك من فتح الباب حيث قام خبراء الحياة البرية بتهدئة الدب وإخراجه من الخزانة.

ونشر مكتب مقاطعة ميسولا بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "عندما وصل رجال الشرطة، اكتشفوا أن هذا الدب الأسود قد فتح باب الغرفة وقام بإحداث فوضى بها وتكسير محتوياتها، ثم قام بطريقة ما بإغلاق باب الغرفة من الداخل".

وأضاف البيان: "لم يتمكن الدب من مغادرة الغرفة، فاستسلم لتعبه وذهب للنوم في خزانة الملابس".

وتمكن رجال الشرطة من فتح باب الغرفة على أمل أن ينزل الدب من الخزانة ويغادر الغرفة، إلا إن «محاولاتهم قوبلت بمزيد من التثاؤب من قبل الدب، فقام خبراء الحياة البرية بالتدخل وتهدئته وإخراجه من الخزانة» حسب البيان.

وأكدت الشرطة لسكان المنطقة ضرورة إغلاق منازلهم بإحكام، مؤكدين أن الدب حاول فتح بابين آخرين على الأقل.