"البيتكوين" تهوي إلى 62 ألف دولار بسبب نزيف المليارات وضغوط الذكاء الاصطناعي

انزلقت عملة البيتكوين تدريجياً في تداولات هادئة على مدار أسابيع، قبل أن تدفعها موجة مفاجئة من البيع القسري نحو مستوى 62 ألف دولار، وهو أضعف مستوى تُسجله منذ يوليو. وقد أدى هذا الاستنزاف البطيء إلى إنهاك حتى أكثر المستثمرين التزاماً بسوق العملات المشفرة.

ووفقاً لمنصة "بريفز فاينانس"، محى هذا الهبوط معظم المكاسب التي تحققت في أعقاب تحول لهجة السوق في أغسطس الماضي، عندما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عزمها تكثيف عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل؛ إذ صعدت البيتكوين آنذاك من ما دون 65 ألف دولار لتتجاوز 87 ألف دولار بحلول أواخر سبتمبر. أما الآن، فتتجه أنظار السوق إلى ما إذا كانت العملة ستكسر حاجز 58 ألف دولار تقريباً، والذي يمثل قاع العام حتى الآن.

السوق تحت وطأة الضغوط

تطول قائمة الرياح المعاكسة التي تواجه السوق؛ فقد أعاد الاختراق القياسي الذي تعرضت له منصة "بينانس" ملف أمن منصات التداول إلى دائرة الضوء مجدداً، في وقت يحاول فيه القطاع استعادة ثقة المستثمرين. كما عادت التجاذبات السياسية إلى الواجهة عقب المكاسب التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

في الوقت ذاته، تستقطب تداولات الذكاء الاصطناعي اهتمام المستثمرين وسيولتهم، مع الإقبال الكبير على الطرح العام الأولي المرتقب لشركة أنثروبيك. ويعزز ذلك احتمالات قيام المستثمرين بتسييل مراكزهم في أصول أخرى، بما في ذلك العملات المشفرة، للمشاركة في الاكتتاب، رغم أن الحجم الفعلي للأموال الخارجة لهذا الغرض لا يزال غير مؤكد.

علاوة على ذلك، تحولت المنتجات الاستثمارية التي وسّعت يوماً نطاق انتشار البيتكوين إلى جزء من موجة البيع؛ فقد سجلت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة، التي فتحت الباب أمام المستثمرين التقليديين، صافي تدفقات خارجة بنحو 3 مليارات دولار بين 30 أكتوبر و13 نوفمبر، علماً أن 30 أكتوبر جاء غداة اختراق بينانس مباشرة.

ولا تخدم البيئة الاقتصادية الكلية السوق أيضاً؛ إذ تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستوى 5% مع استمرار التضخم العنيد، مما عزز التوقعات بتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ومع ارتفاع العوائد، يصبح الاحتفاظ بأصول لا تدر عائداً (مثل البيتكوين) أمراً يصعب تبريره، في حين يضيف ارتفاع الدولار ضغوطاً إضافية على كلٍّ من البيتكوين والذهب.

الخلاصة لمحفظتك الاستثمارية

على الرغم من اتساع المشاركة المؤسسية وسهولة الوصول إلى السوق عبر الصناديق المتداولة (ETFs)، يُظهر هذا التراجع أن العملات المشفرة لا تزال مرتبطة بتقلبات شهية المخاطرة في الأسواق، حتى إن العديد من العملات الرقمية الأصغر قد تخلّت بالفعل عن مكاسب راكمتها على مدار سنوات.

راقب مؤشرين رئيسيين يشير إليهما الخبراء: مدى استقرار مشتريات كبار المستثمرين (المؤسسات)، ومدى انحسار الضغوط الاقتصادية الكلية. فإذا تحسن هذان العاملان، فقد تصمد موجات التعافي؛ أما إذا استمرا في السلبية، فستبقى الارتفاعات هشة وقد يعود السوق لاختبار خط 58 ألف دولار مجدداً.