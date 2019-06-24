"آبل" تستدعي أجهزة ببطاريات معرضة للاشتعال

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قالت شركة "آبل" الأميركية إن عددا من أجهزة ماك بوك برو، حجم 15 بوصة، انتجت بين عامي 2015 و2017 تعاني من مشاكل في البطارية قد ترفع حرارة الجهاز الامر الذي قد يؤدي إلى حرائق وفقا لما جاء في موقع "ذا غارديان".

وطلبت الشركة من عملائها التوقف عن استخدام الاجهزة وإعادتها لأنها تمثل خطورة على المستخدمين خوفا من اشتعال النيران فيها.

وتولت الشركة أمر استبدال البطارية للعملاء المتضررين، مجانا، وأضافت أن العملية تستغرق أسبوعا أو اسبوعين.

ودعت الشركة عملائها لمراجعة ما إذا كان الجهاز مدرجا ضمن قائمة الأجهزة المستدعاة عن طريق مطابقة الرقم التسلسلي للجهاز مع القائمة التي أدرجتها "آبل" عبر موقعها.