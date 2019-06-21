طائر يحتجز عجوزين في منزلهما 6 أيام

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

احتجز طير نورس في بريطانيا، مسنين في منزلهما لمدة 6 ايام بعد أن بنى عشه على السطح الأمامي لباب منزلهما الأمر الذي منعهما من الخروج من المنزل.

وتعرض الزوجان لهجمات من النورس في كل مرة حاولا فيها الخروج، الأمر الذي استدعى زيارة المشفى لعلاج الجروح التي تعرض لها الزوج.

ولم يتمكن الزوجان من الخروج م نالمنزل إلا بعد بناء مظلة تمنع رؤية طائر النورس لهما عند خروجهما منعا لأي هجوم.

ويقوم مجلس "واير" بحماية نورس الرنجة ونشر الوعي حول أهمية الحفاظ على حياته وخصوصا في فترات التعشيش على الرغم من أن وجوده غير مهدد بالزوال.