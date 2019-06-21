رصد نتوءات عظمية في الجمجمة نتيجة استخدام الأجهزة المحمولة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذر باحثون في أستراليا، من تأثير غريب لاستخدام شاشات الهاتف وغيرها من الأجهزة المحمولة باليد، حيث رصد علماء من جامعة ساحل "صن شاين كوست" في كوينزلاند حالات نمو عظمي في قاع الجمجمة لدى فئة الشباب.

وتعرف هذه الحالة باسم النتوءات القذالية الخارجية الموسعة، وظهرت الحالة لدى أكثر من 200 شخص بالأشعة بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ووجدوا أن ما يقرب من نصف الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة، طوروا نمو العظام الغريب، وتراوح حجمه بين 10 ملم إلى 30 ملم.

واستبعدت الاختبارات الإضافية، بما في ذلك فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، إمكانية حدوث النمو بسبب الوراثة أو نتيجة لإصابة.

ومن الممكن رصد نتوءات من هذه الأنواع لدى الفئات العمرية الأكبر سنا، وليس الشباب.

وقال باحث قائم على الدراسة، إن النتائج كانت مفاجئة لأن النتوءات عادة ما تستغرق سنوات لتتطور وتظهر وهي أكثرعرضة للظهور في سن الشيخوخة.

وأضاف: "نحن نفترض أن زيادة الحمل المستمر في هذا الارتباط العضلي ترجع إلى ثقل الرأس في الأمام مع استخدام التقنيات الحديثة لفترات طويلة من الزمن".

وأن تحريك الرأس للأمام يؤدي إلى نقل وزن الرأس من الضغط الناتج عن الجزء الخلفي من الرقبة والرأس."

كما حذر من أنه على الرغم من أن النمو قد لا يتسبب في أي ضرر، إلا أنه من غير المرجح أن يزول.