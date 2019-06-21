صورة جديدة صادمة لبطل المسلسل الشهير "فريندز" ماثيو بيري

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

التقطت عدسات المصورين في نيويورك، صورا جديدة للظهور الأول منذ عامين للممثل الشهير بطل السلسلة الكوميدية "فريندز" الذي قام بدور تشاندلر، ماثيو بيري، بعد معارك صحية خاضها الممثل في الآونة الأخيرة.

وأثارت الصور الأخيرة للممثل البالغ من العمر 49 عاما وهو يبدو غاضبا ومتنفخا في مانهاتن، قلق معجبيه متسائلين عن وضعه الصحي بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وحارب "بيري" سابقا إدمان المخدرات والاكتئاب، وأمضى 3 أشهر في المشفى العام الماضي بسبب مضاعفات في الأمعاء.

وظهر بيري بملابس متسخة وفضفاضة، وظهرت علامة كبيرة على خده الأيمن.

وعلق كثيرون على يديه المنتفختين وأظافره غير المقلمة ما يعني أن الممثل يعاني صحيا مجددا.