ثغرة في "تويتر" ترسل إشعارات بإلغاء المتابعة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت ثغرة جديدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأشخاص الذين يقومون بإيقاف المتابعة للحساب أو "unfollow" عن طريق إرسال إشعار بذلك، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل".

حيث تلقى مستخدمو التطبيق إشعارات تفصح عن الأشخاص الذين يقومون بإلغاء المتابعة، وقال متحدث باسم "تويتر" أن المشكلة ناتجة عن خطأ وأن الشركة بصدد إصلاحها.

وتؤثر الثغرة على مستخدمي تويتر على الهواتف المحمولة وليس أجهزة الكمبيوتر.

وتقتصر إشعارات "تويتر" عادة على إعلام المستخدم في حال وحود متابع جديد أو إذا سجل أحدهم إعجابا بالتغريدة أو أعاد تغريدها.