"لندن".. مقتل رابع شخص طعنا خلال 4 أيام

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية قبل قليل، مقتل شخص رابع طعنا بسكين يعتقد أنه في العقد الرابع من عمره، عثرت على جثته الشرطة في منطقة لاين في ستراتفورد شرق العاصمة البريطانية لندن.

وكانت الشرطة البريطانية فتحت تحقيقا قبل ثلاثة أيام في جريمة قتل رجل في الثلاثينيات من عمره يسكن في برج هامليتس شرق لندن، بعد مرور ساعات من مقتل مراهقين طعنا وبإطلاق نار في ساعة واحدة وفارق اثنتي عشرة دقيقة فقط بين الجريمتين.

وقالت الشرطة إن دوافع الجرائم الأربع حتى الآن لا تزال غير واضحة ،وإنها تتحفظ على أي معلومات قبل انتهاء التحقيقات.

ودعت الشرطة الناس الى الإبلاغ عن أي شخص بحوزته سكينا أو سلاحا ، أو من المتورطين في جرائم مخدرات حرصا على السلامة العامة.