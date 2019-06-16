خطأ طيار يجبر 4 مظليين على القفز في منتصف الرحلة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أُجبر 4 جنود مظليين على القفز من طائرة في استراليا، بعد نفاد وقود المحرك في الجو.

وقال مكتب سلامة النقل الأسترالي (ATSB) إن طيار طائرة "Cessna 206"، نسي تعبئة خزانات الوقود بشكل كامل لأنه كان مشتتا بسبب المكالمات اللاسلكية وعبء العمل الكبير الأمر الذي أجبره على التحليق بخزان وقود واحد، إلا أن المحرك تعرض لمشاكل على ارتفاع 8000 قدم بسبب انخفاض الوقود.

وحاول الطيار إعادة تشغيل المحرك وتبديل خزانات الوقود، لكنه لم ينجح لأن أحد الخزانات كان فارغا كليا.

وأقلعت الطائرة من ألدينجا الاسترالية، وعندما أدرك الطيار المشكلة عند وصوله لارتفاع 6500 قدم، قفز المظليون من الطائرة وعاد الطيار مباشرةة إلى ألدينجا".