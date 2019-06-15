الشرطة البريطانيه: سقوط ثالث قتيل طعنا في لندن خلال 24 ساعة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في جريمة قتل رجل في الثلاثينيات من عمره يسكن في برج هامليتس شرق لندن، بعد مرور ساعات من مقتل مراهقين طعنا وبإطلاق نار في ساعة واحدة وفارق اثنتي عشرة دقيقة فقط بين الجريمتين.

وفي خبر عاجل أوردته قبل قليل صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت متروبوليتن، إن الرجل الثلاثيني أصيب بجروح خطرة جراء طعنة سكين ما لبث أن فارق على أثرها الحياة.

وقالت الشرطة إن دوافع الجرائم الثلاث لا تزال غير مؤكدة وهي قيد التحقيق ، مشيرة إلى أنها تتحفظ على أي معلومات حتى انتهاء التحقيقات.

ودعت الشرطة الناس الى الإبلاغ عن أي شخص بحوزته سكينا أو سلاحا ، أو من المتورطين في جرائم مخدرات حرصا على السلامة العامة.