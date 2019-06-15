حملة سخرية تطال "نايكي" بسبب شكل هذا الحذاء الشهير

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة سخرية واسعة على شركة "نايكي" بعد إعلانها عن حذاء نسائي على شكل مكواة من فئة "إيرماكس أف أف 720" باللونين الأبيض والأسود.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فقد وصف متابعو الشركة على مواقع التواصل، هذا الحذاء الشهير بفئته، بالقبيح ويشكل خلطة كريهة مع شعار الشركة الشهير كما اعتبر بعضهم أنه سيكون جاذبا للحرارة لذلك جاء تصميمه على شكل مكواة.

الجدير بالذكر أن هذا الحذاء حاز على اهتمام كبير من شركة "نايكي" الخاصة بإنتاج الأدوات والملابس الرياضية، وخصصت له حملة إعلانية شاركت فيها لاعبة كرة القدم الإنجليزية فران كيربي ونجمة التنس لورا روبسون.