6 أسباب وراء "الكرش"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "ميديك فورم" دراسة أجراها خبراء أميركيون تبحث الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الدهون في البطن وجعلها مع الوقت تتحول الى ما يصطلح عليه "الكرش"

وذكرت الدراسة ستة أسباب من شانها ان تصنع "الكرش" أولها التقدم في العمر، وذلك لتراجع معدلات الاستقلاب والقدرة على حرق الدهون خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث حيث يحدث تراجع حاد في هرمون الاستروجين والبروجستيرون.

واشار الأطباء الى أن السبب الآخر ايضا يعود الى تناول الأشخاص كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة والتي غالبا تكون في الحلويات والخبز والتي تؤدي الى منع حرق الدهون.

وذكر الأطباء في دراستهم أسبابا أخرى لتراكم الدهون في البطن وجاءت بالتتالي:

-نقص الدهون الصحية في النظام الغذائي

-استهلاك للحوم ومنتجات الألبان

الإجهاد وقلة النوم بسبب إنتاج "هرمون الكورتيزول"

-متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، والذي يحفز الجسم على انتاج بشكل مفرط من هرمون التستستيرون.