تحذير من علاج يتلف الأعصاب ويؤدي إلى الخرف

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميل البريطانية" نقلا عن أطباء من السويد وأميركا، أن تناول مضادات الاكتئاب في منتصف العمر يضاعف احتمالات الإصابة بالخرف ثلاث مرات.

وأوضح تقرير الأطباء أن مضادات الاكتئاب قد تتلف الخلايا العصبية المهمة في المخ، وهو الأمر الذي يلفت الانتباه حول مخاطرها.

وشملت الدراسة أكثر من 71 ألف شخص، تمت متابعتهم على مدار 10 سنوات، منذ عام 2002 وحتى عام 2012، أظهرت زيادة معدلات الخرف 3.4 مرة، بين الأشخاص الذين تناولوا أدوية الاكتئاب بعد سن الـ50 عن سواهم ممن لم يتناولوا هذا النوع من العلاجات.

وأوضح البحث أن عقاقير علاج الاكتئاب، قد تؤدي إلى تلف الأعصاب وتوقف نمو الخلايا العصبية أو ربما تكون سامة للخلايا الطبيعية في المخ.