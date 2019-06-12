"واتس اب" يكشف عن تعديل مفاجئ يمنع حفظ الصور الشخصية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قرر تطبيق واتس اب إضافة تعديل جديد، يمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية "لأصدقائهم" من دون علمهم، كما هو متاح الآن من خلال النقر على الصورة ثم حفظها على الهاتف.

وبحسب موقع "وابيتا إنفو"، أزالت الشركة تلك الخاصية في تحديثها الجديد، ولن يستطيع المستخدم حفظ صور الأصدقاء بالسهولة المعهودة.

ولكن واقعيا، سيكون باستطاعة كل من يريد حفظ الصور الشخصية للأصدقاء فعل ذلك باستخدام خاصية التقاط صورة للشاشة، التي تتوفر في جميع الهواتف الذكية.

ولم تعلن واتس اب عن السبب الرئيس وراء منع المستخدمين من حفظ صور أصدقائهم، ولكن من المتوقع أن تكون الخطوة في اتجاه حماية خصوصية المستخدم.

وبدأ واتس اب بخطوة إزالة خاصية حفظ الصور الشخصية على نظام تشغيل أندرويد، وسيشمل التحديث الجديد إزالتها كذلك من نظام أبل قريبا.