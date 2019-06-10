وفاة بريطانية دافعت عن كلبها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقيت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 55 سنة، مصرعها بعد أن عضها كلب بيدها ورقبتها عندما هاجمته دفاعا عن كلبها.

و ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية. أن شانون جنينجز كانت تتنزه مع كلبها الصغير في مدينة بريستون شمال غرب بريطانيا، عندما هاجمها كلب ضخم ودخل معها في معركة دموية.

واشارت الصحيفة إلى أن جنينجز هاجمت الكلب لتخليص كلبها من أنيابه، إلا أنه قفز عليها وعضها من يدها ورقبتها قبل أن يفر هاربا.

وأفادت الصحيفة بأن المرأة شعرت بتوعك في صباح اليوم التالي وتم نقلها للمستشفى لكنها توفيت بالمساء، في الوقت الذي فتحت فيه الشرطة تحقيقا بالحادث، في حين تواصل البحث عن الكلب وصاحبه.