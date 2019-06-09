فن "الخط القديم" وسيلة فعالة لمحاربة القلق

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة جديدة أن فن الخط القديم يسهم في التخفيف من القلق ويحسن من جودة الحياة ويعزز تقدير الذات.

حيث تساعد الحركات المتكررة والإيقاع والتغيرات في الضغط المستخدم، في تخفيف التوتر ومحاربته وتهدئة النفس.

وقام فريق بحث من جامعة "UCL" لندن باستطلاع شمل ما يقارب 50 ألف شخص حول الآثار الإيجابية للخط والهوايات الإبداعية المماثلة.

ووجد الفريق أن 76% من الأشخاص الذين استمتعوا بمثل هذه الأنشطة وجدوا أنها وسيلة إلهاء لدرء القلق، وقام 69% من المشاركين باختيار هواية إبداعية كوسيلة لجعل أنفسهم أكثر ثقة، وأكثر من النصف وجد في الهوايات الابداعية أداة للتأمل.

وتعد دوقة ساسيكس ميغان ماركل واحدة من مشاهير كثر تعلموا فن الخط القديم، وصممت العديد من دعوات الأفراح لمشاهير في هوليوود قبل زواجها من الأمير هاري.