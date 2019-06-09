جالت العالم بأسره ولم تكمل الـ 21 من عمرها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تنافس الشابة الأميركية ليكسي الفورد لكسر آخر رقم سجلته موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأصغر رحالة استطاعت أن تجول العالم قبل أن تكمل سن الحادية والعشرين.

ووثقت ليكسي جولاتها المكوكية حول العالم بأدلة دامغة وصور وفيديوات التقطتها في مئة وست وتسعين دولة مختلفة زارتها في البر والبحر والجو، وقامت بنشرها على حسابها في انستغرام، وذكرت أن آخر دولة قامت بزيارتها كانت كوريا الشمالية.

يذكر أن ليكسي تنافس البريطاني جايمس أثكويس الذي زار 192 دولة بينما كان في الرابعة والعشرين من عمره واستطاع أن يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من أوسع أبوابها .