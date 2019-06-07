وفاة شاب بسبب خلاف على المياه في الهند

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توفي شاب يبلغ من العمر 33 عاما جنوب الهند، إثر عراك على المياه في الوقت الذي تزامنت فيه أزمة المياه مع موجة حر شديدة وارتفاع في درجات الحرارة، في الولايات الشمالية، قتل على إثرها 24 شخصا.

وشب الخلاف بين الرجل وآخر يبلغ من العمر 48 عاما وابناءه الـ3، عندما قام الأخير بسحب كميات كبيرة من المياه من خزان مياه عام بالقرب من ثانجافور بولاية تاميل نادو الهندية.

ونقل الشاب إلى المشفى، إلا أنه توفي متأثرا بجراحه في اليوم التالي.

وتعاني مساحات شاسعة في الهند من الجفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 50 درجة مئوية في الولايات الشمالية.

فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن موجة الحر ستصل إلى جنوب غرب الهند خلال 24 ساعة، وساهم تأخر وصول الأمطار الموسمية في زيادة سوء الأوضاع.

وتوفي ما لا يقل عن 150 شخصا، العام الماضي نتيجة موجة الحر التي ضربت البلاد مترافقة مع الجفاف وقلة الموارد المائية.