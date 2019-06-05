فوائد تناول عصير الطماطم يومياً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة جديدة أجريت في جامعة طوكيو للطب والأسنان، إلى أن شرب عصير الطماطم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بحسب ما نشره موقع "ميرور" البريطاني.

ويشير البحث إلى أن عصير الطماطم يمكن أن يقلل من ضغط الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وشملت الدراسة 481 مشاركا يابانيا تناولوا عصير الطماطم غير المملح طوال عام كامل، وأظهرت النتائج انخفاض ضغط الدم بنسبة 3 في المائة في المتوسط ​​لدى 94 مشاركا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة "علم الغذاء والصحة".

وشهد 125 من بين المصابين بارتفاع الكوليسترول في الدم وانخفاضا متوسطا بنسبة 3.3 في المائة في المادة الدهنية التي يمكن أن تسد الأوعية الدموية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وكانت الآثار المفيدة متماثلة لدى الرجال والنساء من فئات عمرية مختلفة.

إلا أن فريقا طبيا بريطانيا يجد أنه يجب أخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار من نوع الغذاء الذي تناولوه إلى جانب عصير الطماطم، ونمط الحياة الذي يمكن أن يؤثر أيضا على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم."