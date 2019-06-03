شيرين تعتذر.. و"النقابة" ترفع عنها الإيقاف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر رفع الإيقاف، الذي تعرضت له المطربة شيرين عبد الوهاب على خلفية تصريحات "تضر بالأمن القومي المصري".

ووفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز"، فإن قرار رفع الإيقاف جاء بعدما قدمت شيرين اعتذارا مكتوبا إلى النقابة تعتذر فيه للشعب المصري وللنقابة.

وقالت النقابة، في بيان رسمي، إن شيرين أوضحت في اعتذارها أنها لم تكن تقصد أي شيء يفهم منه الإساءة لبلدها مصر.

وأضافت "النقابة أصدرت قرارها بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية وإلغاء القرار في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الماضي".

وكانت نقابة المهن الموسيقية أوقفت شيرين في 21 مارس الماضي، بعد اتهامها بتوجيه إساءة للدولة المصرية، خلال إحيائها حفلا في البحرين.